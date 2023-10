Embiid renonce à la France et jouera pour les États-Unis aux JO 2024

La vedette des Philadelphie 76ers, Joel Embiid, a renoncé à la France et choisi de défendre les couleurs des Etats-Unis pour le tournoi de basket des Jeux olympiques 2024 à Paris, a affirmé jeudi son club de NBA sur X (ex-Twitter).

"Sur le toit du monde", a écrit le club dans son message, accompagné d'un photo du joueur avec la légende "Engagé dans le team USA". Embiid, 29 ans et qui possède trois passeports - camerounais, son pays de naissance, français et américain - n'a toutefois pas officiellement confirmé son choix, rapporté plus tôt jeudi par plusieurs médias.