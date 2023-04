Emma Meesseman ajoute le titre de championne de Turquie à sa collection

La capitaine des Belgian Cats, Emma Meesseman, a ajouté une nouvelle ligne à son impressionnant palmarès. La meilleure joueuse belge de basket de l'histoire est devenue championne de Turquie avec son club du Fenerbahçe mardi soir. Le club stambouliote, qui a décroché son 17e titre national, a battu le CBK Mersin 82-56 et remporté ainsi la finale des play-offs 3-0. L'intérieure belge a été désignée MVP de la phase finale.

Fin décembre, Meesseman et ses équipières avaient perdu la Supercoupe de Turquie 78-84 face à ce même rival de Mersin.

Il y a dix jours à Prague, Meesseman avait remporté sa 5e Euroligue, la plus importante coupe européenne, avec Fenerbahce, club qu'elle a rejoint après avoir quitté la formation russe d'Ekaterinburg suite à l'invasion de l'Ukraine et l'exclusion des formations russes des compétitions européennes. En finale, le "Fener" avait battu ... Mersin 99-60. La Yproise a par ailleurs été désignée meilleure joueuse de la saison en Euroligue.

A 29 ans, Meesseman compte à son palmarès, outre ses cinq succès en Euroligue, six titres de championne de Russie et un titre WNBA et donc un titre de championne de Turquie.