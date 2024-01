Emma Meesseman, avec un double-double, et Fenerbahce renouent avec le succès

Fenerbahce Istambul et Emma Meesseman, auteur d'un double-double, l'ont emporté 72 à 61 face aux Polonaises de Lublin mercredi à l'occasion de la douzième journée de la phase de poules de l'EuroLigue féminine de basket.

Face aux dernières du groupe A, Emma Meesseman et ses coéquipières ont pourtant confirmé leur petite forme actuelle, permettant aux Polonaises de s'accrocher jusqu'au bout à moins de dix longueurs (mi-temps : 41-32).

En renouant avec le succès après leur défaite de la semaine dernière à Schio, la 2e de leur saison européenne, les tenantes du titre conservent la première place du groupe A avec 22 points (et 10 succès) en 12 matches. Fenerbahce est actuellement la seule équipe du groupe A assurées de sa qualification pour les quarts de finale (comme l'USK Prague dans le groupe B).

L'absence de l'Américaine Kayla McBride et le retour de sa compatriote Napheesa Collier (à la place du autre Américaine Natasha Howard) ne sont sans doute pas étrangères au manque d'homogénéité, spécialement en défense où les joueuses de Valérie Garnier n'affichent plus autant d'intransigeance qu'en début de saison.

Heureusement pour celles-ci, Emma Meesseman est restée dans ses standards habituels, affichant 16 points (7/10 à 2pts et 2/2 aux lancers), 11 rebonds, 4 interceptions, 3 passes décisives et 2 contres (pour une faute personnelle et aucun déchet) en 26 minutes de jeu.

Pour leur prochaine rencontre, les Stambouliotes se déplaceront à Sepsi en Roumanie mercredi prochain avant de clôturer leur campagne en saison régulière le 30 janvier face aux Hongroises de Miskolc.