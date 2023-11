Emma Meesseman et Fenerbahce désormais seuls invaincus en Euroligue

Emma Meesseman et Fenerbahce se sont imposés contre les Hongroises de Miskolc (64-81) à l'occasion du match au sommet de la 7e journée de la phase de poules de l'Euroligue féminine de basket, mercredi. Julie Allemand et le Lyon-ASVEL ont trébuché (86-85) à Sepsi-Sic en Roumanie, et Salamanque s'est assuré d'un succès face à Gyor (65-81) en Hongrie.