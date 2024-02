Emma Meesseman et Julie Allemand prêtes à gérer l'ambiance d'un Sportpaleis comble

"Pour moi, le statut de champion d'Europe ne change rien", a lancé Emma Meesseman lundi à l'Hotel de Ville d'Anvers. "Ce n'est pas parce qu'on a prouvé qu'on a pu faire quelque chose de grand, que cela va nous mettre plus de pression. La pression, on s'en charge entre nous, à l'intérieur du groupe, avec le staff, mais on reste en dehors de tout le reste autour."

Julie Allemand est sur la même longueur d'onde. "Il faut se rendre compte que ça va être sold-out, mais que presque tout le monde surtout sera pour nous, c'est ça qui est exceptionnel. Ce ne doit pas être une pression, mais une source de motivation supplémentaire. On sait que ce ne sera pas facile. On l'a vu à Ostende (au TQO pour Tokyo 2020, ndlr). C'est pour ça que c'est bien de jouer les États-Unis d'abord. Sportivement, pour être dans le bain de suite, et pour sentir l'ambiance. Pour en profiter aussi. C'est une récompense de ce que l'on a fait l'été dernier. Mais cette fête, il faut la gérer. On sait qu'on peut se planter dans un jour sans ou avec un moins pourcentage de shoot, une blessure. On l'a vu contre la Pologne. Mais on a vite réagi. Il faut prendre ça avec nous cette semaine et rester soudées dans les moments difficiles."