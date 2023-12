Emma Meesseman et le Fenerbahce s'imposent face à Saragosse

Le Fenerbahce Istanbul et Emma Meesseman l'ont emporté 71-65 à domicile face à Saragosse mercredi à l'occasion de la rencontre comptant pour la dixième journée de la phase de poules de l'Euroligue féminine de basket. Avec ce succès, les Turques, tenantes du titre, conservent la première place au classement provisoire du groupe A avec 19 points (9 succès) en 10 matches.

Huit jours après leur première défaite à Lyon, Emma Meesseman et ses coéquipières ont repris leur marche en avant en écartant Saragosse qui restait sur six succès consécutifs. D'entrée de jeu, le Fenerbahce s'est détaché à 28-14 (10e) malgré la perte rapide de leur meneuse Yvonne Anderson. Mais les Espagnoles, loin de s'incliner, ont d'abord fait jeu égal dans le second quart (repos : 44-30) avant de se rapprocher progressivement tout au long de la seconde période pour échouer finalement de 6 petits points.

Emma Meesseman a inscrit 16 points, capté 6 rebonds et délivré 4 passes décisives en 37 minutes tandis que dans le camp visiteur Serena-Lynn Geldof était alignée pendant 17 minutes pour 4 points et 4 rebonds.