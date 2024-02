Emma Meesseman fière d'avoir pu offrir "une grande fête du basket" au Sporpaleis

"Notre objectif reste d'aller aux JO. Donc le plus important va arriver", a commenté Emma Meesseman. "Mais tout le monde a vraiment profité de ce moment devant ce public, sauf Kyara (Linskens) et Julie (Allemand). C'est dommage bien entendu. Gagner ce match n'était pas le plus important, mais on a réussi une grande fête de basket devant notre public. Le sentiment est très positif. L'ambiance a donné vraiment la chair de poule. Déjà rien qu'en entrant sur le terrain la première fois 40 minutes avant le coup d'envoi. C'était incroyable".

"C'était un match très intéressant, et on peut être fier de ce que l'on a fait. On a prouvé qu'on mérite d'être ici. Cela va se jouer demain (vendredi) et dimanche", a commenté Bethy Mununga qui a remplacé efficacement Kyara Linskens dans la raquette belge. "On avait tout à apprendre et on a montré qu'on pouvait le faire sans des joueuses majeures et on a su rester solidaire. On espérait gagner ou aller en prolongation, donc oui c'est frustrant, mais on a appris beaucoup de choses. Les Etats-Unis, c'est la grosse équipe de notre poule. Le fait de ne perdre qu'au buzzer-beater, cela nous donne confiance pour la suite, surtout pour nous les jeunes. Et le coach nous donne confiance."