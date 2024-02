Emma Meesseman: "Un immense bonheur d'être olympienne pour la 2e fois"

"C'est un immense bonheur d'être olympienne pour la 2e fois", a déclaré Emma Meesseman après la rencontre. "Je veux avant tout profiter de cette qualification. Il y a encore le match contre le Nigeria devant un fantastique public dimanche. Ensuite, nous nous tournerons vers les Jeux, mais pas à pas. Aux Jeux, il faudra aussi avoir de la chance au tirage au sort. Je n'ose pas dire que nous devons viser une médaille. Nous allons faire de notre mieux et nous amuser, et puis on sait que quelque chose de bien peut en sortir".

Les Belgian Cats ont fait la différence dans le 3e quart-temps. "Si nous n'avons pas creusé l'écart avant la mi-temps, nous devons nous en prendre à nous-mêmes. Nous avons commis des erreurs, la communication n'était pas bonne et nous n'étions pas un bloc comme nous l'étions contre les Etats-Unis. Nous avons corrigé cela à la mi-temps. Nous avons bien démarré le 3e quart-temps et avons continué. Nous avons toutes confiance les unes envers les autres, cela se voit. Jouer ici devant ce public donne vraiment la chair de poule".