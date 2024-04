Emma Meesseman vise un 6e sacre lors du Final Four à Mersin

Plus tôt dans la journée, Villeneuve d'Ascq affrontera l'USK Prague (15h). Quatrième club français seulement au Final Four et dix ans Bourges, l'ESBVA a une connotation belge avec son coach, Rachid Meziane, le sélectionneur français des Belgian Cats, et deux internationales, championnes d'Europe : Bethy Mununga, 26 ans, et Maxuella Lisowa, 23 ans.

Les Nordistes participent à la fête pour la première fois de leur histoire. Les Tchèques, sacrées en 2015, sont des habituées du rendez-vous avec une 7e participation. Elles viennent aussi d'aligner un 300e succès d'affilée dans leur championnat, où elles sont invaincues depuis le 30 avril 2013.

Fenerbahce, pour la 10e fois au Final Four, avait triomphé à Prague l'an dernier pour la première fois seulement de son histoire, avec Emma Meesseman élue MVP de la saison. Elle pourrait à nouveau être honorée samedi, figurant parmi les trois nommées.