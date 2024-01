Emma Plasschaert 4e à la veille de la dernière journée, la Danoise Rindom sacrée

Emma Plasschaert abordera la Medal Race de la dernière journée du championnat du monde de voile en classe ILCA 6 (dériveur solitaire femmes) en occupant la 4e place provisoire, mercredi à Mar del Plata en Argentine. La double championne du monde (2018, 2021) a gagné six places mardi grâce à ses 13e et, surtout, 5e et 2e places dans les 8e, 9e et 10e régates de la compétition.