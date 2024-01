Emma Plasschaert 9e à Mar del Plata après trois régates

Emma Plasschaert occupe la 9e place provisoire après 3 régates au championnat du monde de voile en classe ILCA 6 (dériveur solitaire femmes), samedi à Mar del Plata en Argentine. L'Ostendaise a pris la 8e place de la 2e régate et la 9e de la suivante. Vendredi, la 6e mondiale, championne du monde en 2018 à Aarhus et en 2021 à Al Mussanah, et médaille de bronze en 2022 à Kemah, avait terminé 2e de la régate inagurale.