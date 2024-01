Emma Plasschaert débute par une 2e place en Argentine

La N.1 mondiale, et quadruple championne du monde, Marit Bouwmeester a connu un départ difficile. La Néerlandaise ne s'est classée que 23e. La N.2 mondiale, la championne olympique de Tokyo et triple championne du monde, la Danoise Anna Marie Rindom a fini 3e de sa régate. Quant à la tenante du titre la Hongroise Maria Erdi, elle a pris la 16e place de sa course.

La compétition se poursuit jusqu'au mercredi 10 janvier.