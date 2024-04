Emma Plasschaert plonge au classement après six régates

Emma Plasschaert qui occupait la première place dans la catégorie ILCA 6, après les deux premières journées et quatre régates, n'est plus que 21e du 53e Trophée de la Princesse Sofia de voile, après les deux régates disputées mercredi en Espagne.

Isaura Maenhaut et Anouk Geurts ont reculé de la 6e à la 8e place en 49er FX, après avoir été disqualifiées dans le 5e régate (départ anticipé) et bouclé la 6e course en 12e position.

La double championne du monde (2018, 2021) n'a terminé que 39e et 42e. Même si ce dernier résultat (le moins bon) n'est pas repris, son total de 59 points lui a fait perdre toute chance de bien figurer. L'Australienne Mara Stransky a pris la tête avec 24 points autant que la Britannique Matilda Nicholls, 2e. La Danoise Anne Munch est 3e (29) devant la championne olympique de Tokyo et du monde en titre la Danoise Anne-Marie Rindom (32).

Yannick Lefèbvre et Jan Heuninck sont 35e (59 points) et Jan van Maercke et Jack Gogan 84e (132) au soir de six régates en 49er.

En Nacra 17, Lucas Claeyssens et Eline Verstraelen (135 points) occupent le 27e rang, Kwinten Borghijs et Lieselotte Borghijs (198) le 38e et Arthur De Jonghe et Janne Ravelingien (219) le 41e après sept régates.

William De Smet est 64e place en ILCA 7 (155 points) après deux 50e places dans les deux dernières régates.