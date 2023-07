Emma Plasschaert privée de la 1re place après un départ trop rapide dans la 8e manche

L'Ostendaise de 29 ans, victorieuse de la 7e régate, a été rétrogradée à la dernière place de la 8e régate en raison d'un départ trop rapide, a ainsi reculé de la 4e à la 8e place du classement après 8 manches sur 10 et avant la course aux médailles de samedi qui rassemble les 10 premières et où les points sont doublés

En ILCA 7, William De Smet a terminé en 22e et 23e position les deux régates du jour. Il demeure en 21e position, avec 138 points, dans un classement désormais emmené par l'Australien Matt Wearn (24 pts).

Isaura Maenhaut et Anouk Geurts en 49erFX, ont quant à elles connu une bonne journée, terminant respectivement 10e, 2e et 4e des trois manches de la journée en classe skiff féminin. Les deux Flandriennes, 14e des JO de Tokyo, ont progressé de 2 rangs au classement et sont 5e, avec 52 points. La compétition est à présent dominée par les Néerlandaises Odile Van Aanholt et Annette Duetzr, avec 28 unités.