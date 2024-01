Emma Plasschaert remonte à la 5e place à Mar del Plata après quatre régates

Vendredi, la 6e mondiale, championne du monde en 2018 à Aarhus et en 2021 à Al Mussanah, et médaille de bronze en 2022 à Kemah, avait terminé 2e de la régate inaugurale, la seule disputée en raison de la météo. Les organisateurs ont décidé de combler le retard en disputant trois régates samedi.

Au classement provisoire, alors que le moins bon résultat peut être déduit, elle pointe en 5e position avec 13 points. La tête est toujours occupée par Anne-Marie Rindom. La Danoise, N.2 mondiale, championne olympique à Tokyo et triple championne du monde, a remporté deux régates samedi et terminé 6e de la dernière course après avoir fini 3e de celle de vendredi. Elle comptabilise 5 points. La Suédoise Josefin Olsson est 2e (7 pts), l'Américaine Charlotte Rose 3e (9 pts) et l'Allemande Julia Busselberg 4e (12 pts) sont les autres concurrentes qui précèdent la Belge. La championne du monde en titre la Hongroise Maria Erdi est désormais 10e (18 pts). Quant à la N.1 mondiale, qui vise un 5e sacre planétaire, la Néerlandaise Marit Bouwmeester elle compte 20 points et occupe la 12e place provisoire.