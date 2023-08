Emma Plasschaert remonte à la 7e place après les deux régates de la journée

Chez les messieurs, en ILCA 7, William De Smet n'a pas navigué, ses deux manches étant reportées. Les classes 49er FX d'Isaura Maenhaut et Anouk Geurts et 49er de Yannick Lefèbvre et Jan Heuninck étaient laissées au repos, tandis qu'en Nacra 17 (multicoque mixte), les duos Lucas Claeyssens/Mira Vanroose et Arthur De Jonghe/Janne Ravelingien, écartés de la 'Gold Fleet', n'ont également pas eu l'occasion de sortir.

Deux autres Belges sont entrés en lice lundi. Daan Baute est classé 65e après les quatre premières manches en Formula Kite et Thomas Broucke est 49e en iQFoil.