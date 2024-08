Emma Plasschaert termine 7e en ILCA 6, la Norvégienne Line Flem Hoest conserve la 3e place

Plasschaert a terminé huitième de la course aux médailles, où les points sont doublés, et finit avec un total de 99 points. La Norvégienne Line Flem Hoest (75 points) a conservé la troisième place et complète le podium. La Néerlandaise Marit Bouwmeester (38 points) était déjà assurée de l'or et la Danoise Anne-Marie Rindom (61 points) de l'argent avant cette dernière course.

Plasschaert, 30 ans, avait terminé quatrième des Jeux de Tokyo en 2021.