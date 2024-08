Emma Puvrez : "C'est notre meilleur tournoi"

Emma Puvrez a posé un regard positif sur les Jeux Olympiques des Red Panthers malgré le cruel épilogue et une nouvelle défaite aux shoot-outs, cette fois contre l'Argentine dans le match pour le bronze (2-2, 3-1 so). "Je pense que c'est notre meilleur tournoi à l'échelle mondiale", a lancé la défenseure dans la foulée de la rencontre.

Après le match, Raoul Ehren a longtemps parlé à ses joueuses, rassemblées en cercle sur le terrain du stade Yves-du-Manoir de Colombes. "Il a dit qu'il était très fier de nous, que c'était dur de perdre à deux reprises sur des shoot-outs. C'est vraiment dommage mais on a montré ce qu'était le hockey féminin belge. Sur tout le tournoi, on perd un seul match. C'est très dur mais ça veut aussi dire que nous étions proches d'y arriver", a analysé la joueuse du HC Tilburg, qui a évoqué les départs de certaines joueuses.

"Barbara (Nelen, ndlr) et Aisling (D'Hooghe, ndlr) ont tout donné pour être présentes ici. Ce sont deux filles magnifiques, toujours à mettre une bonne ambiance. Elles étaient là depuis le début et sont restées jusqu'à la fin. On voulait leur donner ce petit cadeau de départ", a-t-elle ajouté, émue.