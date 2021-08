Emue, Nina Derwael, notre médaillée d'or des JO de Tokyo, saute dans les bras de son compagnon à l'aéroport de Bruxelles

Sacrée championne olympique aux barres asymétriques dimanche, Nina Derwael est revenue en Belgique mercredi matin. Le vol de la Limbourgeoise a atterri à 10h25 à Brussels Airport. A la sortie, elle a sauté dans les bras de son compagnon, reçu des félicitations de plusieurs personnes ou autorités, et répondu à quelques questions des journalistes.

"Je ne réalise pas encore", nous a-t-elle confié. La suite, c'est une petite fête dans sa ville, Saint-Trond. "Il y aura beaucoup de proches que je n'ai plus vu depuis longtemps".



Nina Derwael, 21 ans, a décroché dimanche dernier la médaille d'or aux barres asymétriques, offrant à la la Belgique sa troisième médaille, la première en or, dans ces Jeux Olympiques de Tokyo, après celle d'argent de Wout van Aert, dans la course en ligne de cyclisme sur route, et celle de bronze de Matthias Casse en judo (-81 kg).