En démonstration contre les Serbes, la Belgique se qualifie pour les demi-finales

La Belgique jouera samedi contre le vainqueur du quart de finale entre la France et le Monténégro. C'est la quatrième accession des Belges dans le dernier carré d'une grande compétition internationale après l'Euro 2017 (bronze), l'Euro 2021 (bronze) et la Coupe du monde 2018 (4e).

Un tonitruant début de match avait mis les Belges sur orbite. Emma Meesseman, qui a signé le premier triple-double de l'histoire de l'Euro (15 pts, 12 rebonds, 10 assists) et Julie Allemand (15 points, 11 assists), soutenues par un gros match de Kyara Linskens (14 pts, 8 rbds, 5 contres). Julie Vanloo (14 pts) et Antonia Delaere (9 pts) ont aussi participé à la fête.

Les Belges ont entamé le match avec un 14-0 en cinq minutes, la Serbie avait manqué ses 12 premiers shoots, en cause une défense belge intransigeante. La Belgique cherchait les paniers faciles et creusait déjà l'écart 21-4 (7e) et 28-8 (10e).

En démonstration, la Belgique faisait encore 31-8, mais les rotations n'étaient pas à la hauteur côté belge (31-16 sur un 0-8). Les cadres reprenaient la barre pour passer à +18 à la pause (49-31).

Une bombe de Vanloo dès la reprise lançait les Belges sur le même rythme. La partie s'équilibrait cependant avec les rotations mais Allemand et Meesseman géraient leur avantage (71-45, 30e).