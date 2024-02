En remportant le 1.500m, l'Américain Jordan Stolz s'illustre dans trois catégories

L'Américain Jordan Stolz a remporté l'épreuve du 1.500 mètres lors des championnats du monde de patinage de vitesse à Calgary au Canada, après avoir déjà remporté les titres pour les courses de 500 et 1.000 mètres.

Sur les 1.500 mètres, il a terminé sur un chrono de 1:41.44, soit tout juste au-dessus du record (1:41.33). A une seconde près, il a été rejoint par le Néerlandais Kjeld Nuis et le Norvégien Peder Kongshaug, arrivé second et troisième en 1:42.66.

Bien qu'à peine âgé de 19 ans, Jordan Stolz a remporté les six épreuves de la championnat du monde auxquelles il a participé. Il y a un an, pour ses débuts au niveau mondial en tant que senior, il a également remporté les titres sur les trois distances courtes à Heerenveen. Dans trois semaines, le patineur star américain participera aux Championnats du monde toutes distances, où il devrait au moins patiner sur les cinq kilomètres.