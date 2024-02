Encore un record du monde pour Roger Habsch

Roger Habsch, 45 ans, a réussi un chrono de 35.74 (vent: + 2m/s, le maximum autorisé), soit presque une seconde mieux que le Finlandais Toni Piispanen (36.35 en août 2021), et améliore ainsi les records du monde sur 100 et 200m dans sa catégorie. Mercredi, l'athlète de la Ligue handisport francophone avait abaissé son record du monde du 100m à 19.13.

Présente sur le sol émirati depuis quelques jours afin de participer à deux meetings organisés à Sharjah et Dubaï, "la délégation belge a fait forte impression", s'est réjoui le comité paralympique belge dans un communiqué. "Roger Habsch (classe T51) et Maxime Carabin (classe T52) ont confirmé leur domination sur leurs distances de prédilection et profité des conditions parfaites pour établir de nouveaux records du monde. Léa Bayekula a quant à elle confirmé le gros travail réalisé cet hiver en améliorant ses records personnels ainsi que le record d'Europe sur 400m (classe T54)".