Englebert devancée par l'Indienne Khan comme meilleure espoir mondiale d'Hockey

Charlotte Englebert, 21 ans, a été devancée de justesse au référendum de la meilleure espoir mondiale de l'année 2022 par l'Indienne Mumtaz Khan, a fait savoir mardi la fédération internationale de hockey (FIH).

La Red Panthers, également capitaine de l'équipe juniore, vice-championne d'Europe, a manqué pour trois points le trophée face à la meilleure buteuse de la dernière Coupe du monde juniore, à laquelle la Belgique avait décidé de ne pas participer en raison d'un calendrier surchargé. Mumtaz a obtenu 35,9 unités à l'issue des suffrages, contre 29,9 points pour la toute récente Stick d'Or du championnat belge. La Néerlandaise Luna Fokke est 3e avec 16,9 points. Dans le détail des votes, les deux joueuses sont à égalité pour les experts, qui représentent 40 pc des voix. Les supporters (20 pc) ont voté en faveur d'Englebert (7,5 contre 6,6), les médias (20 pc) pour l'Indienne (8,3/6,8), tandis que les fédérations nationales (20 pc) ont joué un rôle décisif en préférant Mumtaz (7,1/4,7). Cette dernière n'a pas participé à la dernière Coupe du monde seniores, où l'Inde s'est classée 9e et la Belgique 6e. Englebert y avait été elle élue meilleure jeune joueuse de ce Mondial disputé en Espagne et aux Pays-Bas et a reçu quelques semaines plus tard le titre de meilleure joueuse à l'Euro U21 à Gand. Côté masculin, le capitaine de l'équipe espoir français Timothée Clément, l'ancien Oréen - qui évolue à la Gantoise, a été préféré à l'Indien Sanjay et au Néerlandais Miles Bukkens. Clément a totalisé 38,8 points, pour 23,7 à Sanjay et 19,1 points à Bukkens. Vingt-quatre pays asiatiques ont participé aux votes, pour seulement 15 européens, 6 panaméricains, 5 africains et 1 océanique sur quelque 140 pays membres de la FIH (des nations phares comme la Nouvelle-Zélande et les États-Unis n'ont pas voté).