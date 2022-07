Énorme émotion à Eugene: au bord des larmes, ce journaliste anglais commente le titre mondial de son fils (vidéo)

Le Britannique Jake Wightman a remporté le 1.500m masculin aux Championnats du monde d'athlétisme d'Eugene, mardi, aux Etats-Unis. Wightman (3:29.23) a surpris le grand favori, le Norvégien Jakob Ingebrigtsen (3:29.47), champion olympique de la distance, en attaquant à 200m de la ligne. Le Britannique a tenu jusqu'à la ligne pour s'offrir, à 28 ans, un premier titre mondial.

Son meilleur résultat dans un championnat international était le bronze conquis à l'Euro 2018. Quatrième à Doha en 2019, Ingebrigtsen, 21 ans, devra encore patienter avant de décrocher le titre mondial. L'Espagnol Mohamed Katir (3:29.90) a complété le podium. Le top-cinq est entièrement européen avec l'Espagnol Mario Garcia (3:30.20) quatrième et le Britannique Josh Kerr (3:30.60) cinquième. Le tenant du titre, le Kényan Timothy Cheruiyot (3:30.69), s'est classé sixième. Ruben Verheyden et Ismaël Debjani avaient été éliminés en séries avec respectivement les 30e et 34e temps.

En Angleterre, ce titre a une raisonnance particulière. En effet, le papa du champion, Geoff, est commentateur de l'athlétisme et était présent derrière le micro pour suivre la finale de son fiston. Il était même le speaker du stade ! Ému, au bord des larmes, il a commenté le titre mondial de son garçon, avant de célébrer dans les bras de sa femme et de son fils. "Je dois expliquer pourquoi la caméra du stade vient de se concentrer sur moi. C'est mon fils, je l'entraîne et il est champion du monde", a-t-il lancé alors que son visage apparaissait sur le grand écran.

Des images incroyables.