Entre Miramas en Provence et le Kenya, une histoire d'amour au-delà des Jeux olympiques

En 2016, le président de l'Athlétic Club Miramas Christophe Catoni a accueilli dans ce cadre l'ancien marathonien kényan Daniel Chirchir, devenu entraîneur, alors en quête d'un endroit où "entraîner ses athlètes dans la région".

Séduit par les infrastructures de la ville, dont l'une des plus grandes pistes d'athlétisme d'Europe en intérieur au Stadium, ouvert en 2018, et la qualité de l'hospitalité miramasséenne, de plus en plus d'athlètes kényans sont venus s'y entraîner au cours des dernières années.

Une chance énorme, selon Christophe Catoni: "Nos jeunes voient ce que c'est du haut niveau tous les jours" et côtoient des sportifs "souriants, toujours là pour une photo, pour un sourire, pour un check".