EPGA - Nicolas Colsaerts termine 2e de l'Open d'Italie

Grâce à un dernier tour en 68 coups, Nicolas Colsaerts a terminé deuxième du 77e Open d'Italie de golf, comptant pour l'European Tour et doté d'1 million d'euros, dimanche sur le parcours du Chervo golfclub à Pozzolengo.

Colsaerts, qui était en quatrième position à l'entame du dernier tour avec quatre coups de plus que le duo anglais Laurie Canter et Ross McGowan, a encaissé un bogey sur le premier trou. Mais le Bruxellois a réussi trois birdies aux trous trois, six et douze. À trois trous de la fin, il est revenu à un point de McGowan. Colsaerts a encore marqué deux birdies aux trous seize et dix-huit et a pris la tête. McGowan, qui au seizième trou a réussi un birdie à partir d'une position difficile dans un bunker, s'est rapproché. Spectateur sur le bord du parcours, Colsaerts a vu McGowan remporter la victoire avec un putt birdie d'environ six mètres. Colsaerts est passé de la 117e à la 68e place dans The Race to Dubai, le classement de l'European Tour. Pour McGowan, 28 ans, c'est la deuxième victoire sur le circuit européen après le Masters de Madrid il y a onze ans. Le classement final: 1. Ross McGowan (Ang) 268=66-64-67-71 -20 2. Nicolas Colsaerts (Bel) 269=68-67-66-68 . Laurie Canter (Ang) 269=60-68-69-72 5. Kristoffer Reitan (Nor) 271=66-70-70-65 . Jonathan Caldwell (Nir) 271=67-68-68-68 . Martin Kaymer (All) 271=69-66-68-68 . Adri Arnaus (Esp) 271=65-70-67-69 . Dean Burmester (AfS) 271=64-68-68-71 10. Damien Perrier (Fra) 272=65-71-71-63 . Antoine Rozner (Fra) 272=68-71-68-65 . Marcus Armitage (Ang) 272=67-70-69-66 . Joost Luiten (P-B) 272=70-66-68-68