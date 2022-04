Epson Tour - Laura Gonzalez Escallon et Leslie Cloots manquent le cut à Tucson

(Belga) Laura Gonzalez Escallon et Leslie Cloots ne sont pas parvenues à passer le cut lors du Casino del Sol Classic, une épreuve de l'Epson Tour de golf (ex-Symetra Tour), dotée de 200.000 dollars, après le 2e tour disputé vendredi à Tucson dans l'Arizona aux États-Unis.

Gonzalez Escallon, qui avait pourtant parfaitement bien lancé son tournoi jeudi avec une carte de 68 (-4), a dû frapper 10 coups de plus vendredi pour boucler son 2e tour. Vendredi, elle a réalisé deux birdies seulement pour six bogeys et un double bogey, terminant 6 coups au-dessus du par. La Brabançonne wallonne, 31 ans, termine à la 90e place partagée après deux tours, à trois coups du cut. De son côté, Leslie Cloots a également moins bien presté vendredi. Après avoir égalé le par lors de la journée initiale, l'Anversoise de 27 ans a joué 75 (+3) après un birdie, deux bogeys et un double bogey. Elle termine 98e. En tête, l'Américaine Jessica Porvasnik a signé une nouvelle journée en 65 coups (-7) vendredi, confortant sa première place. Avec un total de 14 coups sous le par, elle devance de trois longueurs la golfeuse des Philippines Dottie Ardina et de quatre sa compatriote Andrea Lee.