Epson Tour - Leslie Cloots et Laura Gonzalez Escallon ne passent pas le cut en Floride

(Belga) Leslie Cloots et Laura Gonzalez Escallon ne sont pas parvenues à passer le cut de l'IOA Classic, un tournoi de golf de l'Epson Tour doté de 200.000 euros, qui se tient sur le parcours de l'Alaqua Country Club. Elles étaient respectivement 122e et 131e au terme du 2e tour, qui a dû se ponctuer dimanche.

Cloots, 27 ans, a rendu une deuxième carte de 75 coups (+4) après avoir réalisé cinq bogeys pour un seul birdie. Elle termine, avec un total de 150 coups (+8), à la 122e partagée. De son côté, Gonzalez Escallon a dû se contenter d'une journée ponctuée en 77 coups (+6). La Brabançonne wallonne de 31 ans a réalisé deux birdies pour six bogeys et un double bogey. Elle termine à la 131e place partagée (+11). La tête est occupée par l'Australienne Grace Kim et la Sud-Coréenne Park Kum-kang. Le duo compte un coup d'avance sur l'Australienne Sarah Jane Smith. Le tournoi, arrêté vendredi soir, a été très perturbé par les conditions climatiques. Près de 50 joueuses ont dû terminer leur 2e tour dimanche matin. (Belga)