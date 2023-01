EquiGala - Michèle George élue Cavalière de l'année

(Belga) Michèle George a été élue Cavalière de l'année 2022 par la fédération belge d'équitation qui a remis ses trophées lors de son Equigala mardi soir au Docks Dome à Bruxelles.

Michèle George, 49 ans, avait déjà reçu ce prix l'an dernier après ses deux titres en dressage aux Jeux paralympiques de Tokyo. Cette année, elle a de nouveau décroché deux médailles d'or lors des Mondiaux de paradressage (grade V) à Herning au Danemark. Cela lui avait valu d'être élue athlète paralympique de l'année 2022 lors du Gala du Sport début janvier. Jérôme Guéry, devenu vice-champion du monde de saut d'obstacles l'été dernier à Herning, a pour sa part reçu le trophée de la performance de l'année. L'équipe belge de saut d'obstacles qui a remporté la finale de la Coupe des Nations à Barcelone, assurant ainsi à la Belgique un ticket olympique pour les Jeux de Paris en 2024, a pour sa part été désignée Équipe de l'année. Cette équipe se compose de Koen Vereecke, Grégory Wathelet, Gilles Thomas, Jérôme Guéry et Olivier Philippaerts, sous la direction du chef d'équipe Peter Weinberg. Quel Homme de Hus, l'étalon avec lequel Jérôme Guéry a brillé tant à Herning qu'à Barcelone, a été désigné Cheval de l'année. Gilles Thomas, membre de l'équipe belge qui a remporté la Coupe des Nations et 3e du GP de Calgary, a été élu Révélation de l'année, tandis que Pieter Devos, 2e du Global Champions Tour et Wim Vermeir, vainqueur de la manche de Coupe du monde à Malines, ont reçu le Prix du jury. Ingmar Devos, réélu pour un troisième mandat à la tête de la FEI, la fédération équestre internationale, a été désigné Personnalité de l'année. (Belga)