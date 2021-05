Equitation: Exaltant, le concours complet s'affiche à Saumur avec les Bleus avant les JO

Trépidant, rapide mais aussi léger, explosif et délicat: le concours complet est une épreuve que les cavaliers français ont dominé lors des derniers Jeux olympiques. Les Bleus espèrent répéter l'exploit cet été à Tokyo et s'y préparent activement à Saumur lors d'une épreuve internationale.

Rare compétition de grande envergure avant le rendez-vous olympique, le Saumur Complet réunit jusqu'à dimanche une trentaine de cavaliers de onze nationalités différentes pour ce triathlon équestre (dressage, cross et saut d'obstacles). Le plateau n'est pas aussi étoffé que ce qu'il aurait dû être en raison de la pandémie de Covid-19 mais l'occasion est donnée aux membres de l'équipe de France de montrer leur valeur.

"Saumur Complet constitue un vrai baromètre, avec ses distances longues et ses vitesses rapides. Certains chevaux français, ceux qui n'ont plus grand chose à prouver, ne sont pas présents à Saumur; en revanche, pour les autres, Saumur Complet permet pour le staff fédéral de juger de leur forme", a souligné le sélectionneur national Thierry Touzaint, qui annoncera juste après le Grand National de Vittel (18-20 juin) les trois couples et le couple réserviste qui feront le voyage au Japon.

Parmi les prétendants, le double médaillé olympique 2016 (or par équipes, argent individuel) Astier Nicolas, mais également Nicolas Touzaint, qui a pris part à cinq JO offrant pour la première fois l'or par équipes à la France en 2004, et Karim Laghouag, l'un des acteurs de la deuxième victoire des Bleus aux JO-2016.

"Thierry Touzaint est quelqu'un d'assez discret, on ne sait pas trop. On sait qu'il y a des favoris tel que Qing du Briot avec Thibaut Vallette, c'est carrément le pilier. Ensuite ça reste quand même assez ouvert", explique à l'AFP Karim Laghouag, venu à Saumur avec Triton Fontaine, son atout pour Tokyo.

- Entre la ballerine et le rugbyman -

Le cavalier a bien envie de revivre le rêve olympique dans l'épreuve atypique et palpitante qu'est le concours complet qui se déroule sur plusieurs jours.

"Le cross nous anime tous particulièrement, c'est trépidant, c'est très rapide, c'est intense, comme tous ces sports qui vont très vite basés sur les réflexes. Là, en plus, vous partagez avec un animal. Ensuite il y a cet espèce de grand écart facial que l'on fait entre la danseuse étoile en tutu le premier jour (dressage) avec ces figures imposées, cette ballerine légère et ce rugbyman-footballeur-américain du cross. Et il faut avoir une certaine forme de délicatesse pour franchir les sauts d'obstacles le dernier jour", raconte-t-il.

Nicolas Touzaint mise sur Absolute Gold pour s'envoler pour le Japon. "Il sort un peu du lot, c'est pour ça que je suis éventuellement concerné par une sélection", glisse-t-il à l'AFP. Absolute n'est pas à Saumur mais au repos après avoir participé il y a deux semaines aux Championnats de France à Pompadour (Corrèze).

Il sera de retour au Lion d'Angers (20-23 mai) et à Vittel, dernière compétition avant les Jeux qui clôturera le processus de sélection tricolore, perturbé par la crise sanitaire mais aussi par l'épidémie de rhino-pneumonie équine. Les compétitions ont dû être annulées du 1er mars au 12 avril en raison de cette maladie touchant les chevaux.

En lice pour faire partie des Bleus à Tokyo, Astier Nicolas court à Saumur avec son cheval de tête, Babylon de Gamma, "un cheval extrêmement talentueux mais peut-être moins immergé dans le haut niveau", avait-il expliqué à l'AFP lors d'un stage de l'équipe de France en mars à Saumur.

Egalement dans le viseur du sélectionneur, les champions de France 2021, Christopher Six et son gris Totem de Brecey, absents au Saumur Complet.