Equitation: la France médaillée d'argent du concours complet

Pierre-Philippe MARCOU

L'équipe de France a décroché lundi la médaille d'argent du concours complet d'équitation aux JO derrière le Royaume-Uni, qui conserve son titre acquis à Tokyo en 2021.

Avec Karim Laghouag, Nicolas Touzaint et Stéphane Landois, les Bleus ont fini avec un total de 103,60 points de pénalité à l'issue des trois épreuves (dressage, cross et saut d'obstacles), soit 12,30 points de plus que les Britanniques.