"On essaye de nouvelles tactiques, mais sans vouloir trop les montrer", selon Van Aubel

Malgré le retour des certains titulaires comme Antoine Kina et Arthur De Sloover, les Red Lions ne sont pas parvenus à rééditer leur succès de jeudi (4-1) face à l'Inde en Hockey Pro League, samedi soir à Anvers. Les champions olympiques en titre ont été contraints au partage 2-2, empochant par la suite le point de bonus aux shoot-outs (3-1).

"Nous avons commis beaucoup trop d'erreurs défensives en première période", a constaté Florent Van Aubel, l'auteur du 2e but belge. "Nous avons corrigé le tir après le repos. Ceci dit, nous essayons quelques nouvelles tactiques afin d'innover notre jeu. L'Inde sera l'un de nos opposants en phase de poules à Paris. On essaye donc certaines choses mais sans trop vouloir les montrer. Nous avons effectué quelques adaptations et cela met toujours un peu de temps à les assimiler. Ces matchs sont intéressants pour voir où nous en sommes."

Battus 1-2 par l'Irlande mercredi en ouverture du 1er bloc de 4 rencontres à Anvers, les Lions veulent prendre leur revanche dimanche lors du match retour. "Perdre un 1er match ainsi devant notre public n'est jamais bon. Alors oui, nous sommes impatients d'en découdre avec les Irlandais."