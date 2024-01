"On a été meilleur que contre le Japon", estime Arthur Van Doren après l'accès aux demies

Avec ces mots au micro de RTL, le meilleur joueur mondial de 2017 et 2018 vient contredire son équipier Victor Wegnez qui regrettait les 2 buts encaissés. "Victor est très exigeant, et pas qu'avec lui-même", rétorque Van Doren. "D'abord on a les 3 points et on se qualifie pour les demies, ça c'est le plus important. Et puis nous avons été bons à la balle, même meilleur que hier (dimanche, ndlr) contre le Japon, je pense. On doit peut-être revoir et analyser deux ou trois actions défensives, mais bon avec 6 sur 6 contre les deux adversaires les plus importants de la poule, on ne doit pas faire la fine bouche."

Wegnez pointait lui surtout les deux buts encaissés sur trois occasions laissées à l'adversaire. "Mais bon voilà, même si c'est dommage, c'est un apprentissage dans le tournoi où l'on grandit match après match. Je trouve que l'on a un peu chipoté à l'approches des 25 yards adverses, où l'on a un peu trop forcé. Il y avait une déconnexion entre les milieux et les attaquants avec trop d'espaces entre nous. On va analyser tout cela à la vidéo, mais je pense que ce sont vraiment de petits détails qui font la différence. Cela veut aussi dire que notre marge de progression est encore importante dans ce tournoi. On progresse dans l'attente des demi-finales où je pense que cela sera la Corée du Sud qui nous attendra", a conclu le médian du Racing.