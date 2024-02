Eupen a gagné le droit d'affronter Visé en finale de la Coupe messieurs

Les Eupenois ont imprimé en première période un faux rythme à la partie en essayant d'imposer leur physique face à une équipe qui leur laissait beaucoup trop de libertés. Les adversaires ont fait jeu égal jusqu'à la fin du premier quart d'heure (6-7) avant que les visiteurs ne s'envolent au marquoir pour atteindre le repos avec un bonus de sept unités (8-15). Hubo pêchait par précipitation, fautes techniques et ratés en phase offensive et la force de l'adversaire résidait principalement dans la relation avec le pivot qui a fait mouche à de nombreuses reprises ainsi que la facilité laissée à Bartosz Kedziora de tirer ou d'isoler un équipier pour scorer aisément.

Les Limbourgeois ont affiché de meilleurs intentions en seconde période où ils marqueront en douze minutes plus de goals qu'en première période, le marquoir indiquant 17-20 à la 42e, 19-21 à l'entame du dernier quart d'heure. Bartosz Kedziora tenu de près, Eupen ne parvenait plus à produire un jeu comparable à celui de la période initiale. L'ambiance est montée d'un cran lors de l'égalisation des Limbourgeois (27-27). Il s'ensuivit un mano à mano jusqu'au terme de la partie qui s'achève sur le plus petit écart 29-30. Eupen doit son salut à son gardien Brian Dormann auteur de deux arrêts déterminants dans la dernière minute de jeu.