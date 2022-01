Euro-2022 de hand: les Bleus avec Vincent Gérard, Valentin Porte positif au Covid-19

Vincent Gérard figure dans la liste des vingt joueurs retenus par le sélectionneur Guillaume Gille vendredi soir pour disputer l'Euro-2022 de handball (13-30 janvier), tout comme le capitaine Valentin Porte, qui a toutefois été testé positif au Covid-19 et placé à l'isolement.

Le gardien de but des Bleus Vincent Gérard a manqué toute la préparation à Créteil de l'équipe de France en raison d'un drame familial, mais Guillaume Gille avait annoncé mercredi qu'il avait repris un travail spécifique avec son club du Paris SG et était sur le chemin du retour.

"Les derniers moments d'évaluation nous ont permis de confirmer sa bonne forme physique et son envie de se mettre au soutien du projet de l'équipe de France", a expliqué le sélectionneur lors d'un point presse en visioconférence vendredi soir, conscient du "luxe" de pouvoir "l'emmener sur le porte-bagages et plus si affinités".

Gérard avait été l'un des principaux artisans du sacre olympique des Français à Tokyo, il y a seulement cinq mois.

Les Français prendront la direction de l'Allemagne samedi midi pour Francfort (centre), et disputeront leur unique match de préparation dimanche à Wetzlar en début de soirée (19h00) contre l'Allemagne.

- Bos et Monar rappelés -

Le capitaine des Bleus Valentin Porte ne pourra pas se rendre en Allemagne ce week-end. "C'est la tuile des derniers jours. Valentin Porte a été diagnostiqué positif au Covid. Ce qui nous a obligé à des mesures un peu drastiques pour limiter la propagation du virus au sein de l'équipe", a précisé Guillaume Gille.

Porte a été placé à l'isolement et dans l'attente d'un éventuel retour (il devra présenter deux tests négatifs, séparés d'au moins 24 heures, au cinquième jour de l'infection, selon le protocole de la Fédération européenne), Julien Bos a été appelé, tout comme Théo Monar sur le poste de pivot. Ces deux joueurs devront valider leurs tests PCR, alors que Monar était positif au Covid le 31 décembre.

L'équipe de France a été touchée par plusieurs contre-coups depuis le début de la préparation: les blessures de Timothey N'Guessan, Nedim Remili et Luka Karabatic (trois champions olympiques), les tests positifs de huit joueurs dont Nikola Karabatic avant Noël, et enfin l'agression au couteau dont a été victime Elohim Prandi dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier.

Après le match de préparation contre l'Allemagne, les Bleus se rendront dès lundi en Hongrie à Szeged, où ils disputeront le 1er tour de l'Euro-2022. Ils débuteront jeudi contre la Croatie (20h30), puis enchaîneront deux jours plus tard contre la Serbie (18h00) et enfin deux autres jours plus tard contre l'Ukraine.

Ils doivent prendre l'une des deux premières places du groupe pour se hisser au tour principal qui les attend à Budapest.

. Le groupe de 20 joueurs

Gardiens: Rémi Desbonnet (Nîmes), Vincent Gérard (Paris SG), Wesley Pardin (Aix)

Ailiers gauches: Hugo Descat (Montpellier), Dylan Nahi (Kielce/POL)

Arrières gauches: Thibaud Briet (Nantes), Nikola Karabatic (Paris SG), Karl Konan (Aix), Romain Lagarde (Aix)

Demi-centres: Kentin Mahé (Veszprem/HUN), Aymeric Minne (Aix)

Pivots: Ludovic Fabregas (FC Barcelone/ESP), Théo Monar (Nantes), Nicolas Tournat (Kielce/POL)

Arrières droits: Julien Bos (Montpellier, Dika Mem (FC Barcelone/ESP), Melvyn Richardson (FC Barcelone/ESP)

Ailiers droits: Benoît Kounkoud (Paris SG), Yanis Lenne (Montpellier), Valentin Porte (c.) (Montpellier)