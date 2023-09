Euro-2023 de volley: la France prend un coup de chaud à Rome

Les volleyeurs français sont tombés face aux géants italiens jeudi à Rome: devant 11.000 tifosi survoltés et dans une ambiance étouffante, ils ont subi la loi des champions d'Europe et du monde en titre en demi-finales de l'Euro-2023.

Les entrées conjointes d'Earvin Ngapeth et de Stephen Boyer à 13-7 en faveur des Italiens ont stoppé l'hémorragie, mais le mal était fait et les Bleus ont concédé la deuxième manche sur une nouvelle faute au service.

Tout un symbole, dans le 3e set, Ngapeth, ménagé jusque-là dans le tournoi, s'est retrouvé à terre après avoir vu son attaque contrée par le block italien. Ses Bleus n'ont pas réussi à se relever.

Même le titre espéré ne sera pas au bout, cet Euro permet aux champions olympiques de Tokyo en 2021 de se rassurer à un an de "leurs" JO", l'été prochain à Paris.

S'ils ont remporté la Ligue des nations 2022, les Bleus restaient en effet sur deux tournois majeurs décevants (9e de l'Euro-2021, 5e du Mondial-2022).

Les Français n'ont pas totalement dissipé les doutes lors d'une phase de poules marquée par une défaite contre la Roumanie qui a surtout permis à Andrea Giani de procéder à une revue d'effectif, en particulier d'évaluer l'état de forme de son joueur-vedette Earvin Ngapeth.

Et il a beau être un phénomène du volley, élu meilleur joueur du tournoi olympique 2021, Ngapeth n'était pas prêt à jouer un tournoi de cette intensité après un longue absence de quatre mois sur blessure.

- Le tout pour le tout -

Celui qui est considéré comme l'un des meilleurs réceptionneurs-attaquants en activité a dû se contenter de bribes de match, jusqu'à la demi-finale où Giani a tenté le tout pour le tout, après avoir été décisif lors du premier set du 8e de finale contre la Bulgarie.

Ce tournoi a aussi rappelé que la génération dorée du volley français est animée d'un esprit d'équipe exceptionnel qui lui permet de compenser un certain déficit de puissance et de taille.

Ils ont balayé en 8e de finale à Varna leurs hôtes bulgares 3 à 0, puis corrigés en quarts de finale sur le même score les Roumains qui les avaient battus en phase de poules.

Cela n'a pas été suffisant toutefois contre l'Italie, plus athlétique, plus confiante et plus jeune, dont le règne ne fait peut-être que commencer.