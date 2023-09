Euro-2023 de volley: les Bleus finissent au pied du podium

Les champions olympiques 2021 ont quitté Rome et son Palais des sports avec une double gueule de bois: dominés par l'Italie en demi-finales jeudi, ils sont revenus à 2-2 après été menés 2-0 avant de s'incliner au tie-break et de devoir se contenter de la 4e place finale.

Petite consolation, à moins d'un an de "leurs" Jeux olympiques, Earvin Ngapeth et ses coéquipiers ont signé leur meilleur résultat dans un grand rendez-vous international depuis leur sacre olympique à Tokyo en 2021.

Les joueurs d'Andrea Giani, légende italienne du "pallavolo", rêvaient d'un titre européen, huit ans après le seul dans l'histoire du volley français, conquis par cette génération dorée.

Mais après un été et une préparation perturbés par les blessures (Trevor Clévenot, Kevin Tillie) et les convalescences (Ngapeth), l'Italie, championne d'Europe et du monde en titre, et la Slovénie ont exposé leurs limites actuelles dans deux rencontres à sens unique (3-0).

Les Bleus ont commencé la "finale de consolation" avec Ngapeth titulaire pour la première fois de la phase à élimination directe.