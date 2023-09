Euro-2023 de volley: l'Italie, cette accueillante "casa" pour les Bleus

Si Rome, où aura lieu le Final Four jeudi et samedi n'est pas à proprement parler une ville majeure du "pallavollo" (volley-ball en italien), le championnat italien est un monument du paysage européen.

Douze des 14 Français qui participent actuellement à l'Euro-2023 sous la direction d'un entraîneur... italien, Andrea Giani, légende dans son pays, ont ainsi disputé au moins une saison en SuperLega.

"C’est la ligue la plus homogène, avec le niveau le plus élevé, même pour des équipes classées 8e ou 9e, tous les matches sont vraiment très difficiles", résume le passeur de l'équipe de France, Antoine Brizard.

"Mais on ne va pas se mentir, on va chercher aussi de l’argent. C’est le championnat qui combine le mieux la qualité de vie, la distance par rapport à la France, le niveau de jeu et les salaires", poursuit celui qui, après trois saisons en Pologne et une en Russie, défend les couleurs depuis 2021 de Pérouse.