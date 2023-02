Euro d'athlétisme en salle : Michael Obasuyi forfait pour Istanbul

Qualifié pour les championnats d'Europe indoor en Turquie (du 2 au 5 mars) grâce à ses prestations de l'an dernier, Michael Obasuyi n'a pas encore couru cette saison en salle en raison d'une blessure au pied.

"Je n'ai recommencé les entraînements sur les haies qu'il y a deux semaines et mon corps me dit clairement non", a expliqué l'athlète luxembourgeois. "Je n'ai plus de lésion au pied, ça va de ce côté-là, mais musculairement je ne suis pas prêt. Nous savions que cela allait être difficile, mais on aura essayé."

La délégation belge compte dès lors 21 athlètes (8 femmes et 13 hommes) dont trois - Kevin Borlée, Dylan Borlée et Christian Iguacel - se concentreront uniquement sur le relais 4X400m.