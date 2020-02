Euro de basket 2021 (m) - La Belgique commence les qualifications par un large succès sur la Lituanie

(Belga) La Belgique a dominé la Lituanie 86-65 (mi-temps: 40-21) dans son premier match de qualification à l'Euro 2021 de basket, vendredi, à Mons. Retin Obasohan a été le meilleur marqueur avec 21 points.

Les Belgian Lions ont été versés dans le groupe C avec la Lituanie, le Danemark et la Tchéquie. Les Tchèques sont déjà assurés de leur qualification en tant que l'un des pays hôtes du tournoi. Deux des trois autres nations se qualifieront. Les Belges joueront au Danemark lundi (18h15). Outre la Tchéquie, la Géorgie, l'Italie et l'Allemagne seront les pays hôtes de l'Euro 2021. (Belga)