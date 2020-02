Euro de basket 2021 (m) - Les Belgian Lions dominent facilement la Lituanie pour leur 1er match de qualification

(Belga) L'équipe nationale belge de basket s'est imposée facilement vendredi soir à Mons 86-65 (mi-temps: 40-21) face à la Lituanie pour son entrée dans ces qualifications pour l'Euro 2021 de basket. Les Belgian Lions prennent la tête de leur groupe.

Les Belgian Lions ont parfaitement débuté leur campagne qualificative pour l'Euro de basket en venant à bout de l'équipe, sur papier, la plus forte du groupe, même si les Lituaniens étaient privés de leurs joueurs évoluant en NBA et en Euroligue. Dès le début de la rencontre, les joueurs de Dario Gjergja, le coach belge, faisaient preuve d'une insolente réussite au périmètre (13/32, 40%). Les paniers à trois points pleuvaient de partout et le marquoir s'affolait (23-9). Très bon défensivement aussi, les Belges contestaient toutes les tentatives lituaniennes et les Belgian Lions rejoignaient les vestiaires avec une solide avance de près de vingt points (40-21). Après la pause, c'était au tour de Jonathan Tabu de faire admirer ses qualités (18 points dont 4x3) pour mettre le feu à la Diamonte Arena (68-31). Au dernier quart-temps, les Lituaniens, même diminués, démontraient qu'ils ne faisaient pas partie des meilleures nations pour rien en plantant un 0-14 d'entrée pour adoucir (18-34 dans ces dix dernières minutes) le score final (86-65). Retin Obasohan termine meilleur marqueur des Belgian Lions avec 21 points. Dans l'autre match de ce groupe, la République Tchèque, déjà qualifiée pour l'Euro, s'est imposée de quatre unités face au Danemark (75-71). Au classement, la Belgique prend donc la première place du groupe devant la République Tchèque, le Danemark et la Lituanie avant de se déplacer au Danemark ce lundi pour la deuxième journée. Mis à part la République Tchèque qui est déjà qualifiée, deux des trois autres équipes de ce groupe décrocheront leur ticket pour l'Euro de basket. Outre la République tchèque, la Géorgie, l'Italie et l'Allemagne seront les pays hôtes de l'Euro 2021. (Belga)