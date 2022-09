Euro de basket - Après l'exploit contre l'Espagne, les Lions défient des Turcs qui ont besoin d'un succès

(Belga) Les Belgian Lions, vainqueurs de l'Espagne championne du monde 73-83 dimanche, disputeront mardi leur quatrième match de l'Euro de basket face à une équipe de Turquie "très motivée", selon le manager de l'équipe nationale belge Jacques Stas. Pour assurer sa place au tour suivant, la Belgique doit gagner un de ses deux derniers matchs de la phase de groupes. Se qualifier avec les deux succès déjà en poche serait possible, mais il faudrait attendre les résultats des autres équipes.

Le match Géorgie-Turquie a été pour le moins tumultueux: une bagarre sur le terrain, des supporters qui se cherchent, un chronomètre qui a continué de tourner pendant 22 secondes alors que le jeu était arrêté et personne pour corriger cela, deux joueurs et un entraîneur turcs exclus, deux prolongations, une bagarre dans les couloirs... La Turquie avait même menacé de se retirer, accusant la police géorgienne d'avoir agressé son ailier NBA Furkan Korkmaz dans les couloirs de la salle de Tbilissi, mais elle jouera bien son match contre les Lions, à 13h30 heure belge. Le plus gros impact pour les Belges, c'est la défaite turque. "Ils doivent chercher la victoire avant de jouer pour la première place contre l'Espagne au dernier match", a résumé Jacques Stas. "On aura des Turcs très très motivés et très concentrés contre la Belgique." Auteur de 20 points contre l'Espagne, Manu Lecomte estime que les deux prolongations jouées par la Turquie pourraient peser. "Jouer deux prolongations puis deux jours après rejouer un match encore intense contre nous, ça va jouer physiquement. C'est là que nous devrons pousser, continuer à attaquer et dès le début mettre le tempo et le rythme. C'est une compétition où les matchs s'enchainent vite et deux prolongations, ça joue sur le physique." (Belga)