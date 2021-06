Euro de basket féminin - Après la médaille de bronze à Valence, le prochain objectif des Belgian Cats est à Tokyo

(Belga) Auréolée de sa médaille de bronze conquise à Valence dimanche, la Belgique va se préparer dès le week-end prochain à Courtrai pour les Jeux Olympiques de Tokyo dont le tournoi de basket féminin aura lieu du 26 juillet au 8 août dans la capitale japonaise. La suite du calendrier de l'équipe belge est ensuite déjà bien rempli.

Les Belgian Cats s'envoleront le 9 juillet pour Mito, en stage de préparation dans le principal camp de base du COIB, le Comité Olympique et Interfédéral belge au Japon. Elles rencontreront en préparation le Japon le 15 juillet, l'Espagne le 19 juillet, les Etats-Unis le 22 juillet. Versées dans le groupe C du tournoi olympique, les Belges joueront à Saitama contre l'Australie le 27 juillet (à 10h20 en Belgique), Porto-Rico le 30 juillet (03h00) et la Chine le 2 août (10h20). Il sera temps ensuite, le 20 août, de se pencher sur l'Euro 2023 avec le tirage au sort des qualifications pour une 39e édition qui sera organisée en Slovénie et en Israël. La première fenêtre de qualification aura lieu en novembre prochain, la seconde en novembre 2022 et la 3e en février 2023. En février prochain, se dérouleront les tournois de qualification pour la Coupe du monde 2022 en Australie, du 22 septembre au 1er octobre à Sydney. Le tirage au sort des quatre groupes de qualifications aura lieu après la fin des événements continentaux. La Belgique espère pouvoir en organiser un, a confirmé dimanche Koen Umans, le manager des Belgian Cats. L'AfroBasket doit encore se dérouler du 17 au 26 septembre à Yaoundé au Cameroun alors que la Coupe d'Asie est prévue dans la foulée du 26 septembre au 3 octobre dans un lieu encore à déterminer. La France, la Serbie, la Belgique, la Biélorussie, la Russie et la Bosnie-Herzégovine sont qualifiées pour l'Europe tout comme les Etats-Unis, Porto Rico, le Brésil et le Canada pour les Amériques. L'Australie, pays organisateur, et le champion olympique de Tokyo, bien que qualifiés d'office, disputeront ces tournois de qualification. (Belga)