Euro de basket - Ismael Bako: "Obasohan a été fantastique mais on ne sait pas gagner avec un seul joueur"

(Belga) Le duel entre le Monténégro et la Belgique a été l'occasion pour Bojan Dubljevic et Retin Obasohan de s'illustrer. Si le Monténégrin a marqué 21 points, permettant aux siens de s'imposer 76-70 dans ce 2e match de l'Eurobasket, le Belgian Lion a inscrit 25 unités, le plus haut total pour un Belge depuis Ronny Bayer à l'Euro 1993, qui avait aussi marqué 25 points dans un duel contre la Slovénie. "C'est une belle prestation, c'est sûr, mais nous ne pouvons pas gagner une rencontre avec un seul homme", a résumé Ismael Bako.

La Belgique menée de 16 points après 15 minutes, Obasohan est parvenu à marquer 13 points dans les cinq dernières minutes du dernier acte. "On a pu limiter les dégâts grâce à lui. Retin a mis beaucoup de pression et a été très agressif. C'était génial", a dit Jean-Marc Mwema. "C'est un joueur fantastique et il nous a permis de rester dans le match. Mais nous ne pouvons pas gagner avec un seul joueur. Je pense que je dois personnellement davantage contribuer à alimenter le marquoir dans les prochains duels", a reconnu Mwema, 2 points samedi. Joueur de Valence depuis onze ans, Dubljevic a aussi réalisé une partie aboutie, ajoutant 11 rebonds, 4 passes, 1 contre et 1 interception à ses 21 points. "Il est très bon et nous lui avons donné trop confiance", a estimé Ismael Bako. Le sélectionneur national belge a aussi évoqué Dubljevic. "Nous savions qu'il allait marquer des points dans la raquette. Ce qui nous a fait mal, c'est son tir à distance", a dit Dario Gjergja en évoquant les trois paniers à 3 points de l'intérieur. Après un ajustement tactique, Dubljevic a été limité par la défense belge. "Nous avons réussi à l'arrêter après la pause, j'en suis satisfait", a ponctué le Croate. (Belga)