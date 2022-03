Euro de basket - L'Euro 2025 masculin en Lettonie, en Finlande et à Chypre, l'Ukraine en discussions

(Belga) Le Championnat d'Europe masculin de basket 2025 se déroulera en Lettonie, en Finlande et à Chypre, alors que les discussions se poursuivent avec l'Ukraine, a annoncé la Fédération internationale de basket (Fiba), mardi dans un communiqué.

La Lettonie, en plus d'accueillir l'un des quatre groupes du premier tour, accueillera la phase finale à partir des huitièmes de finale. La Finlande et Chypre accueilleront de leur côté chacun un groupe du premier tour. La Fiba a également discuté de la situation actuelle en Ukraine. "Après avoir pris en considération les circonstances extrêmement difficiles et l'immense défi auquel le pays fait face, et en acte de solidarité", le Board de la Fiba a décidé de poursuivre jusqu'en novembre 2022 des "discussions exclusives" avec l'Ukraine comme pays hôte du quatrième groupe du premier tour de l'Euro 2025. "Dans le même temps, la Fiba Europe travaillera à un plan alternatif de secours", a expliqué l'instance basée à Mies, en Suisse. L'Euro 2025 doit se dérouler au mois de septembre, les dates précises n'ayant pas encore été communiquées. (Belga)