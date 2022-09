Euro de basket - Les Belgian Lions défient dimanche l'Espagne, le pays européen des 15 dernières années

(Belga) L'équipe nationale belge masculine de basket est à l'aube de défier une montagne, dimanche à Tbilissi, capitale de la Géorgie. En effet, les Belgian Lions affronteront l'Espagne sur le coup de 16h15 belges (18h15 locales) dans leur 3e match de groupe de l'Eurobasket après une victoire inaugurale contre la Géorgie et une défaite samedi contre le Monténégro.

L'Espagne a remporté une médaille lors des six derniers championnats d'Europe, glanant notamment trois titres (2009, 2011 et 2015). Si la Roja dispose d'une nouvelle génération, elle n'en demeure pas moins très dangereuse et la tâche des Belges s'annonce compliquée. Pour Dario Gjergja, sélectionneur belge, l'Espagne n'est autre que la grande favorite du tournoi. Elle a débuté jeudi par une très large victoire contre la Bulgarie (114-87) avant de confirmer samedi face à la Géorgie (64-90). Alors que les stars qu'étaient Pau Gasol, Marc Gasol, Sergio Rodriguez, Ricky Rubio, Sergio Llull appartiennent désormais au passé, la sélection espagnole se repose sur les frères Hernangomez, actifs en NBA, et Lorenzo Brown, un Américain naturalisé. Hans Vanwijn veut tirer les leçons de la défaite contre le Monténégro. "Il faudra être prêt dès la première minute si nous ne voulons pas être mis en difficulté. Il faudra s'appuyer sur le 4e quart-temps de ce samedi, mais ce sera compliqué." Jean-Marc Mwema a abondé dans le sens de son coéquipier, assurant que les Espagnols n'allaient pas prendre ce duel à la légère. (Belga)