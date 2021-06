Euro de basket: les Françaises filent directement en quarts et s'ouvrent le tableau

La joie de la sélectionneuse de l'équipe de France de basket, Valérie Garnier, et d'Endene Miyem, après la victoire face au Brésil, lors du match comptant pour le tournoi de qualification aux Jeux OlGUILLAUME SOUVANT

Auteures d'une très grosse prestation, les basketteuses françaises ont collectivement dominé dimanche à Strasbourg l'équipe de Russie (85-59) pour filer directement en quarts de l'Euro-2021, et consolider très clairement leur statut de prétendantes N.1 au titre continental.

Pour une place en demi-finale à Valence samedi prochain, les Françaises défieront mercredi à Strasbourg la Bosnie-Herzégovine ou la Croatie, qui s'affrontent en barrages lundi.

Si le ciel bleu et la chaleur étouffante de Strasbourg ont laissé la place dimanche en fin d'après-midi aux orages et à des températures bien plus respirables, le beau fixe au-dessus de l'équipe de France féminine de basket depuis le début de la préparation puis de l'Euro-2021, n'a pas du tout changé.

Et pourtant l'adversaire avait de quoi poser des problèmes. Certes, la Russie n'est plus montée sur un podium européen depuis son sacre en 2011, mais avec sa jeune garde Raïsa Musina, Maria Vadeeva, Nina Glonti, elle disposait des armes pour embêter les meilleures équipes européennes.

Mais l'équipe de France est actuellement difficilement jouable, tant elle met de l'intensité dans ses phases défensives, comme en témoignent les quatre petits points encaissés dans le deuxième quart-temps, véritable modèle de destruction de l'attaque adverse.

- Démonstration collective -

Ce quart-temps est venu donner l'avantage aux Bleues, menées au score après dix minutes (19-14 pour la Russie). Mais les Russes n'ont jamais totalement décroché au score avant les cinq dernières minutes, recollant grâce à une grosse réussite au tir à trois points, et obligeant les filles de Valérie Garnier à répondre également à trois points, par Alix Duchet, Marine Johannès et Sarah Michel dans le dernier quart-temps avant de dérouler.

Et si sur les deux premiers matches elle s'était reposée sur quelques individualités (Sandrine Gruda, Endy Miyem, Marine Johannès), contre la Russie, c'est l'ensemble de l'équipe qui a apporté sa pierre à l'édifice, à l'exception d'Olivia Epoupa, blessée à la cheville droite et toujours laissée au repos.

Mise à part Iliana Rupert, qui n'a pas été utilisée par Valérie Garrnier, les dix joueuses ont marqué au moins un panier dimanche.

Avec cette victoire, les Bleues se sont ouvert le chemin vers la finale, puisqu'elles se retrouvent dans une moitié de tableau très abordable et ne pourront pas affronter la Serbie, l'Espagne et la Belgique (les trois autres nations européennes avec la France qualifiées pour les Jeux de Tokyo) avant la finale.

La célébration à la pause des vingt ans du premier titre européen pour les basketteuses françaises, en présence de la ministre déléguée aux Sports Roxana Maracineanu, a dû donner quelques idées à la génération des Marine Johannès, Alexia Chartereau, Sarah Michel et compagnie, qui n'a jamais touché l'or mais reste sur quatre médailles d'argent consécutives à l'Euro (2013, 2015, 2017, 2019).

Le combat mené contre la Russie dimanche est un avant-goût de ce qui attend les Bleues la semaine prochaine, pour pouvoir enfin monter sur la plus haute marche du podium.