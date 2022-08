Euro de basket masculin U16 division B - La Belgique bat la Bulgarie et termine 3e

(Belga) La Belgique a dominé la Bulgarie 81-61 dans la petite finale de l'Euro de basket masculin (division B) pour les moins de 16 ans, samedi à Sofia en Bulgarie. Elle termine 3e de la compétition, une place qui en principe lui permettra de remonter en division A, une première depuis 2013.

Les Belges qui ont remporté les quatre périodes menaient 40-27 à la pause. Le trio Feie Tallir (16 pts, 11 rebs), Elliot Emwionkpa (15 pts, 14 rebs) et Terence Kekenbosch (18 pts) a emmené les jeunes Lions à la victoire. Les joueurs de Pieter Pas n'ont connu qu'une défaite dans cette compétition 95-79 face à l'Allemagne en demi-finales vendredi. Ils avaient gagné leurs six premiers matches: en quarts de finale contre l'Islande (107-59), et en phase de poules contre Chypre (86-25), la Hongrie (81-75), la Géorgie (85-75), l'Autriche (92-60) et l'Estonie (87-33). (Belga)