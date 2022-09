Euro de Basket: Première défaite des Belgian Lions, battus 76-70 par le Monténégro

(Belga) La Belgique s'est inclinée 76-70 face au Monténégro dans son deuxième match du championnat d'Europe de basket, samedi après-midi à Tbilissi, en Géorgie.

Deux jours après avoir battu la Géorgie 79-76 après prolongation pour leur entrée en matière dans cet Eurobasket, les Belgian Lions, 37e au classement mondial, remontaient sur le parquet de la Tbilisi Arena samedi pour affronter une équipe du Monténégro, qui avait été battue 72-68 par la Turquie dans son premier match. Emmené par Bojan Dubljevic, auteur d'un double-double (21 points et 11 rebonds), le Monténégro menait dès le début du match (17-14 après 10 minutes, 37-32 à la mi-temps). La 25e nation mondiale tapait sur le clou dans les deux derniers quarts et se retrouvait avec un avantage de 18 points (68-50) à l'entame du dernier acte. L'écart descendait sous les 10 points (73-64) à 4 minutes du terme mais rien n'y fit, malgré les 25 points de Retin Obasohan, meilleur marqueur de la rencontre. La Belgique a concédé sa première défaite dans ce groupe A de l'Euro 2022, et ce avant d'affronter les deux favoris du groupe, l'Espagne dimanche (16h15) et la Turquie mardi (13h30). Les Belgian Lions joueront leur dernier match de poule mercredi (16h15) face à la Bulgarie, considérée comme l'adversaire le plus faible de ce groupe A, dont les quatre premiers décrocheront un billet pour les huitièmes de finale, disputés à Berlin. La Belgique dispute son cinquième Euro de suite après des qualifications en 2011, 2013, 2015 et 2017. Les Belgian Lions tenteront donc de faire aussi bien qu'en 2013 et en 2015 où ils avaient terminé à la 9e place. En 2017, la Belgique avait terminé 19e après une élimination au premier tour. Le meilleur résultat de la Belgique à l'Euro est une 4e place en 1947. (Belga)