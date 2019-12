Euro de cross-country - Isaac Kimeli vise "la médaille par équipes et le top 10 individuel"

(Belga) Isaac Kimeli défendra dimanche aux championnats d'Europe de cross-country à Lisbonne sa médaille d'argent obtenue l'année dernière à Tilburg. En raison du tardif championnat du monde à Doha et de la période de repos qui a suivi, il ne s'est pas beaucoup entraîné. Les ambitions individuelles sont donc limitées. Il visera avant tout une médaille avec l'équipe belge.

"Mes entraînements d'hiver ne durent que depuis plus d'un mois", a raconté Kimeli par téléphone depuis l'aéroport d'Istanbul. Il n'a en effet quitté le camp d'entraînement olympique de Belek pour le Portugal que samedi, alors que le reste de l'équipe belge avait déjà rejoint Lisbonne vendredi. "Je n'aurai probablement pas le temps de reconnaître le parcours. J'espère que quelqu'un m'enverra des images, pour pouvoir me faire une idée de ce qui m'attend." Si Kimeli regarde effectivement ces images, il constatera que le parcours de Parque da Bela Vista à Lisbonne est très difficile. Les longues pentes abruptes se succèdent rapidement. L'athlète originaire de Leeuw-Saint-Pierre ne pense pas cette année à une médaille individuelle. "Le top-10 serait bien. Je me rends surtout à Lisbonne pour soutenir l'équipe. Je pense que nous avons de bonnes chances de figurer dans le top-3 du classement inter-nations messieurs." Outre Kimeli, le quatuor belge comprend Michael Somers et les frères Soufiane et Lahsene Bouchikhi. Il fait partie des favoris pour une médaille. Kimeli s'attend à une autre course que l'année dernière à Tilburg, où le départ lent avait joué en faveur des deux premiers classés, Filip Ingebrigtsen et Kimeli lui-même, qui sont très rapides sur la fin. "Ils ne vont pas m'offrir ce cadeau une deuxième fois", a relevé notre compatriote. "Je m'attends à un rythme très elevé dès les premiers mètres..." (Belga)